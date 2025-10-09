"L'Inter sta dimostrando anche quest'anno il bello e il buono di quanto visto nei precedenti. La squadra è fatta di calciatori fortissimi, Chivu è stato bravo ad entrare subito nella loro testa. Sta facendo bene, con cose semplici, mi sembra sulla buona strada l'Inter". Così Fabio Galante, intervistato da TMW a margine della presentazione del docufilm 'The Great Race - Photo Finish Scudetto', ha risposto sulla sua ex squadra.

Da ex difensore, cosa pensa di Akanji?

"Prima voglio spendere due parole per Pavard che è un difensore fortissimo, all'Inter ha fatto bene. Lo stesso dico per Akanji, è esperto, veloce, forte fisicamente e nel palleggio. L'Inter dando via Pavard e prendendo Akanji ha mantenuto alto il livello".

La pressione su Pio Esposito?

"Può esserci, ma a questi livelli non la senti... Lui si allena bene ha la testa giusta, è chiaro che è ancora molto giovane ma sta facendo bene sia in campo che fuori per come sta gestendo tutto. Deve stare solo sereno e andare avanti".

In cosa Chivu ha cambiato rispetto a Inzaghi?

"Anche l'esperienza di aver fatto una grandissima carriera da giocatore, conosce bene l'Inter e la società. Ha fatto bene in Primavera e poi secondo me ha quel carisma e quella voglia che poi trasmette ai calciatori. Deve fare le cose semplici, ma mi sta piacendo tantissimo anche nella gestione e nelle interviste".

Tatticamente cambierà qualcosa?

"È una squadra che gioca a memoria con quel modulo, Chivu è stato bravo a non stravolgere però sta portando qualcosa di suo, con un po' più di verticalizzazioni, con la gestione e coi cambi durante la partita, questo sta mettendo di suo e sta dimostrando di essere pronto per l'Inter".