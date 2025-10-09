Nasce Inter The Opus, "un’opera unica e senza precedenti che racconterà la storia e l’essenza del Club attraverso le sue pagine". Così il club nerazzurro annuncia il lancio del nuovo libro a tinte nerazzurre, "un tributo esclusivo alla grandezza dell'Inter" si legge nel comunicato diramato da Viale della Liberazione a proposito dell'opera letteraria che raccoglie "i momenti più iconici, i leggendari protagonisti, i successi che hanno reso il Club immortale e la passione incrollabile dei tifosi nerazzurri di tutto il mondo. Con contenuti inediti e materiali d’archivio mai pubblicati prima, Inter The Opus sarà un capolavoro da collezione, testimonianza della ricchezza del passato nerazzurro e della forza delle ambizioni future della Società. Non un semplice libro, ma un oggetto prezioso, realizzato con la massima cura artigianale: rilegato a mano in pelle pregiata, stampato secondo i più alti standard, con interviste esclusive e immagini rare, sarà un volume destinato a diventare un vero cimelio per gli appassionati e per gli interisti di ogni generazione. La pubblicazione è prevista per il 2026: sarà il primo Opus dedicato a una squadra di Serie A, entrando così a far parte della prestigiosa Opus Collection, che già comprende alcune delle realtà più iconiche dello sport, della musica e dello spettacolo a livello mondiale. Sono previste diverse edizioni, tra cui l’iconico formato Marquee XXL, con pagine che raggiungono un metro in apertura e un peso superiore ai 32 chili. Con Inter The Opus il Club invita tutti gli interisti a vivere insieme un viaggio straordinario: un’opera che custodirà emozioni, trionfi e ricordi che hanno scritto la storia e che continueranno a ispirare il futuro. Ulteriori dettagli saranno svelati nei prossimi mesi, comprese le modalità di prenotazione delle diverse edizioni disponibili.

'È un incredibile onore essere stati scelti dall’Inter per celebrare e documentare i più grandi momenti della storia nerazzurra all’interno di un’edizione unica e senza precedenti di Opus. Daremo vita a questi ricordi straordinari in un modo mai visto prima, con l’augurio che i tifosi interisti di tutto il mondo possano rivivere e celebrare con noi questa esperienza. Raccontare la storia dell’Inter e accogliere il Club nella Opus Collection è un vero privilegio' ha dichiarato Karl Fowler, CEO di OPUS: 'Siamo molto orgogliosi di questo progetto editoriale di altissimo livello, dalla curatela delle immagini all’esclusività dei molti contenuti proposti: una proposta che raccoglie l’essenza dell’identità nerazzurra, un’Opera unica e imperdibile per ogni tifoso. Essere parte della Opus Collection è una testimonianza della straordinaria storia dell’Inter, da condividere con tutti coloro che amano i nostri colori, in tutto il mondo” ha commentato Luca Adornato, Brand and Marketing Director del Club".