Le distinte ufficiali di Corea del Sud-Brasile, amichevole che andrà in scena a Seul oggi alle 13 italiane, confermano le indiscrezioni di formazione dei verdeoro circolate nelle scorse ore: Carlo Ancelotti punta su un 4-2-4 iper-offensivo con Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo in avanti. Nessuna sorpresa nemmeno in difesa, dove sarà Douglas Santos a completare a sinistra il quartetto davanti a Bento. Carlos Augusto parte inizialmente dalla panchina. 

UFFICIALE BRASILE: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior, Rodrygo.

Sezione: Focus / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print