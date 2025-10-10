Intervenuto a lungo dal palco del Festival dello Sport a Trento, la leggenda del calcio francese e bandiera della Juventus, Michel Platini, intervenuto anche in mista a margine dell'evento, è tornato su un retroscena di mercato legato all'Inter.

Platini doveva andare all'Inter ma non si fece per un incontro saltato all'ultimo?

"Una leggenda. Avevo firmato con l'Inter due anni prima, ma le frontiere sono rimaste chiuse perché gli stranieri non potevano arrivare in Italia. Sono andato al Saint Etienne. Poi quando mi sono liberato è arrivata la Juventus e sono andato lì".