Intervistato da TMW Radio, l'allenatore Luigi Maifredi ha parlato così della stagione condotta fin qui dall'Inter: "In estate mi sono trovato con degli amici di Parma e ho chiesto di Chivu. E mi hanno detto che è veramente bravo. L'inizio con l'Inter testimonia che sarà un grande allenatore. Non era uno normale neanche come giocatore, visto che era capitano dell'Ajax già a 22 anni. E poi cerca sempre qualcosa di più, di migliorare".

E la Roma di Gasperini?

"Non fa brillare gli occhi, non convincono ancora. Quando vai alla Roma, con gente che vuole vincere ma che vuole vedere anche buon calcio, è difficile. Credo che anche Gasp non sia contento di quello che vede e vuole migliorare giustamente questo".