Una settimana di fuoco dopo la sosta. Come ricorda il Corsport, l'Inter è attesa da un trittico di impegni davvero complicati tra campionato e Champions. Peraltro, tutti da giocare lontano da San Siro. Prima la Roma all'Olimpico, poi Union SG a Bruxelles e infine il Napoli al Maradona.

La regola di Chivu non muta: turnover. E così sarà anche dopo il rientro dei nazionali. Calibrare energie fisiche e psichiche sarà la chiave. Secondo il quotidiano romano, è già pronto il piano formazione da spacchettare in tre diverse versioni. A Roma, spazio ad esempio a Esposito-Bonny in attacco, considerando le fatiche di Lautaro con l'Argentina (e il ritardo...) e il ko di Thuram. Diversi cambi in Champions: dentro De Vrij, Bisseck, Sucic, Carlos Augusto (anche lui in tour col Brasile) e il ritorno del Toro dal 1'. Infine, a Napoli, riecco Thuram e l'Inter "tipo", almeno sulla carta, con Akanji, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan e la Thu-La.

