E' terminata nel peggior modo possibile l'avventura al Mondiale di categoria della Nazionale italiana Under 20, eliminata agli ottavi di finale dai pari età degli Stati Uniti con un netto 3-0. La squadra di Carmine Nunziata va sotto al 15', per effetto del gol di Benjamin Cremaschi, poi cede di schianto negli ultimi minuti di partita, prima colpita da Niko Tsakiris e poi mandata ko definitivamente dalla doppietta del centrocampista del Parma, ora in prestito all'Inter Miami. In campo, per la cronaca, sono scesi anche due giocatori dell'Inter: Iddrissou per un tempo e Mattia Mosconi per 57 minuti.

"I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, il risultato è sicuramente bugiardo - il commento a caldo del ct ai canali ufficiali della FIGC -. Potevamo fare qualcosina in più negli ultimi metri. Dobbiamo fare i complimenti a questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo torneo. La nostra è una delle squadre più giovani del torneo, che oggi ha affrontato una delle più esperte. Il percorso di tantissimi dei nostri ragazzi ripartirà dall’Under 19, dopo questa grande esperienza al Mondiale".

STATI UNITI-ITALIA 3-0 (1-0 pt)

Stati Uniti (4-3-3): Beaudry; Westfield, Kohler, Wyder, Norris (87’ Baker-Whiting); Cremaschi ©, Raines, Tsakiris (87’ Corcoran); Campbell (60’ Miller), Habroune (71’ Brennan), Gozo (71’ Zambrano). A disposizione: Beavers (P), Cobb, Soma, Bombino, Ferree. Allenatore: Marko Mitrović.

Italia (3-4-2-1): Seghetti; Verde (77’ Konaté), Natali, Corradi; Idele (83’ Emanuel), Mannini ©, Riccio (57’ Sala), Cama; Mosconi (57’ Romano), Okoro; Iddrissou (46’ Liberali). A disposizione: Nunziante (P), Sardo, Berretta, Siviero (P). Allenatore: Carmine Nunziata.

Arbitro: Gustavo Adrian Tejera Capo (URU). Assistente 1: Carlos Barreiro (URU). Assistente 2: Agustín Berisso (URU). Quarto ufficiale: Omar Abdulkadir Artan (SOM). Assistente di riserva: Abelmiro Montenegro (STP).

Marcatori: 15' Cremaschi (USA), 79’ Tsakiris (USA), 90’+3 Cremaschi (USA).

Note: ammonio Norris (USA) al 65’. Recupero 1’pt, 6’st.