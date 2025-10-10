Una partita che è soprattutto un messaggio politico, di pace e responsabilità sociale. Così Tuttosport definisce l'amichevole di oggi contro l'Atletico Madrid. Intanto un retroscena: l'avversaria sarebbe dovuta essere il Barcellona, che ha rinunciato per una sovrapposizione di impegni sportivi, tanto che i blaugrana avevano chiesto di anticipare l'evento. Alla fine la somma pattuita è stata restituita integralmente senza alcuna controversia tra le parti.

A Bengasi considerano l'evento di livello mondiale, vogliono dimostrare di poter ospitare eventi del genere in sicurezza. Lo stadio sarà completamente esaurito, i 40mila biglietti in vendita sono andati in poche ore. Tra i vip invitati Ronaldo il Fenomeno, Roberto Carlos e Ronaldinho. Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti commenterà invece la sfida dagli studi di BEin Sport.

Il quotidiano ricorda anche che in passato, tra gli allenatori italiani che hanno lavorato in Libia, ci fu Eugenio Bersellini, ct della nazionale libica nel 1999 e poi tecnico a Tripoli dell'Al Ahly e dell'Al Ittihad.