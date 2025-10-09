"Oggi siamo qui per il calcio che non è uno scherzo, è passione, amore. Siamo qui per costruire dei ponti. Ci sono conflitti in tutto il mondo, ce ne sono anche troppi e non ne abbiamo bisogno nel nostro sport". Lo ha dichiarato il presidente dell’EFC, Nasser Al-Khelaifi, durante l’assemblea in corso a Roma.

"Ieri qui c'è stato un ospite speciale - ha aggiunto - era presente il presidente del Barcellona, perché a volte gli amici possono non essere d’accordo con noi, ma poi si trova una soluzione. Voglio ringraziarlo per esser tornato in famiglia". Il riferimento è al ritorno di Joan Laporta, numero uno blaugrana, che ha preso parte all’assemblea dopo l’uscita dall’associazione per appoggiare il progetto Superlega.

"Siamo qui per servirvi - ha concluso Al-Khelaifi -. Guardando al futuro non dobbiamo avere paura dei cambiamenti. Abbiamo cambiato i formati di Champions ed Europa League, ma oggi possiamo dire che è il più grande successo conquistato. Ma cosa vogliamo ora? Continuare a crescere, vogliamo arrivare a mille club al nostro interno (oggi sono 830, ndr). Voglio poi ringraziare una persona in particolare, Dan Friedkin: senza di te questa assemblea non sarebbe stata così".