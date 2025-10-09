Si conclude agli ottavi l'avventura dell'Italia U20 al Mondiale di categoria. Gli azzurrini di Nunziata incassano un sonoro 3-0 inflitto dagli USA e tornano a casa con dispiacere. A decidere le sorti del match è il centrocampista del Parma Benjamin Cremaschi, autore di una doppietta che apre e chiude la partita, intervallata dal 2-0 di Tsarikis su calcio di punizione. Titolari i due interisti Jamal Iddrissou e Mattia Mosconi, sostituiti nella ripresa rispettivamente al 46esimo e al 57esimo da Liberali e Romano.