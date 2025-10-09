I Mondiali invernali, come accaduto in Qatar 2022, potrebbero non restare un’eccezione. L’argomento è stato discusso oggi a Roma durante l’assemblea dell’European Football Clubs (EFC, ex ECA), con la partecipazione del presidente della FIFA Gianni Infantino.

"Quello in Qatar è stato un esperimento riuscito - ha dichiarato Infantino -. Certe competizioni non si possono giocare in estate in alcune località, quindi bisognerà cambiare il calendario. Non riguarda solo l’Arabia Saudita 2034, ma una riflessione più ampia: anche in alcuni Paesi europei a luglio fa troppo caldo. Forse dobbiamo aprire la mente e considerare nuove soluzioni".

Il dibattito non avrà impatto immediato: le prossime due edizioni (USA, Canada e Messico 2026 e Spagna, Portogallo e Marocco 2030) si svolgeranno infatti regolarmente in estate. Arabia Saudita 2034 potrebbe invece rappresentare il banco di prova di un nuovo calendario.

Più prudente il presidente dell’EFC e numero uno del PSG, Nasser Al Khelaifi:

"Non bisogna avere paura dei cambiamenti, ma dobbiamo capire se siano realmente migliorativi. È difficile dire oggi quale sia l’opzione migliore: dobbiamo valutare con attenzione, confrontandoci anche con allenatori e giocatori, perché sono loro a vivere quotidianamente le conseguenze delle decisioni".