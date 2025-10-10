Ritorno in campo con la Nazionale brasiliana per Carlos Augusto. Il giocatore dell'Inter, partito dalla panchina, ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 70' entrando al posto di Douglas Santos. 

Vittoria netta per il Brasile di Ancelotti con il risultato di 5-0: in rete Estevao (doppietta), Rodrygo (doppietta) e Vinicius.

Sezione: Focus / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 15:05
Autore: Raffaele Caruso
