"Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Siamo l’Italia e dobbiamo qualificarci al Mondiale in qualsiasi modo". Lo ha detto Federico Dimarco, parlando a Rai Sport, dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale italiana sta preparando la sfida con l'Estonia.

Il rapporto con Gattuso.

“È una persona schietta, che ti trasmette il senso di appartenenza a una maglia importante come quella della Nazionale. Ci aiuta sotto tutti i punti di vista a livello personale e individuale. E' giusto che un allenatore abbia le sue caratteristiche, ha una forza importante come l'aveva da giocatore. Mi piace tanto il suo modo di lavorare".

I terzini più forti al mondo.

"Ci sono tanti terzini nel mondo che magari non hanno le mie stesse caratteristiche, ma che sono fortissimi: non giudico uno in base al piede, bisogna guardare tutto a 360 gradi. C'è Nuno Mendes, che è tra i migliori in circolazione, lo stesso Theo Hernandez. Sono terzini che mi piace vedere, anche per capire il modo in cui interpretano la partita".

Il nuovo sistema di gioco con Gattuso.

"A me personalmente cambia poco, nel modo in cui giochiamo adesso il terzino sinistro si stacca comunque in avanti. Cambia relativamente, nel senso che ho giocato con tutti e due i moduli, anche con Spalletti, e non ho avuto problemi. Io sono a disposizione, faccio quello che mi chiedono".