Dopo le parole di qualche giorno fa pronunciate dall'agente che aveva aperto alla possibilità di pensare all'Italia come Nazionale di riferimento, l'italo-argentino Matias Soulé mette un freno all'entusiasmo divampato tra gli italiani, specie tra quella fetta di italiani di fede giallorossa. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Roma non avrebbe cambiato idea rispetto alla scelta fatta nel 2023 di sposare la causa calcistica argentina.

Il no pronunciato due anni fa a Luciano Spalletti non si è ammorbidito e il ventiduenne nato a Mar del Plata continua ad aspettare, fiducioso, la Seleccion. Lusingato per la chiamata dell'allora ct azzurro, l'ex bianconero continua a sentirsi argentino, nonostante i tanti anni in Italia e il doppio passaporto. Niente Italia quindi per il classe 2003 secondo la Rosea che svela quanto filtra da Coverciano, dove la sensazione è che l'agente del giocatore si sia espresso in quei termini per tentare di attirare l'attenzione di Scaloni.