L'Atletico Madrid ha comunicato la lista dei convocati in vista dell'amichevole di questa sera alle 18 contro l'Inter a Bengasi, in Libia. Ecco i nomi chiamati a Simeone.

1 Musso, 2 Gimenez, 3 Ruggeri, 4 Gallagher, 6 Koke, 7 Griezmann, 11 Almada, 12 Carlos M, 15 Lenglet, 18 Marc Pubill, 21 Javi Galan, 26 Kostis, 33 M. De Luis, 38 Janneh, 39 Rajado, 40 Puric, 42 Javi Serrano, 43 C. Gimenez, 46 Castillo, 59 J. Barrios, 65 Dario Frey, 66 J. Alegre. All. Simeone.

Sezione: Focus / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print