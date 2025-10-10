La Svizzera di Manuel Akanji vuole dare continuità alle due vittorie di fila conquistate a settembre, proseguendo il suo cammino da squadra di testa nel girone B di qualificazione al Mondiale 2026. "Il gruppo sta bene, abbiamo avuto una buona settimana di lavoro e il morale è alto. Dalla Svezia mi aspetto una reazione, però noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Abbiamo avuto un’ottima partenza e vogliamo tornare con altri punti da queste trasferte", ha spiegato il selezionatore rossocrociato Murat Yakin, parlando alla RSI, a margine della conferenza stampa tenutasi a Solna.