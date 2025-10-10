Tutto in giornata. L'Inter parte oggi per Bengasi, affronta l'Atletico Madrid in amichevole (calcio d'inizio alle ore 18) e poi torna in Italia. Nessun ritiro in Libia, appena qualche ora in città prima del fischio d'inizio. Si gioca nell'ambito della Reconstruction Cup, finanziata dal “Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia” con cui i due club si sono accordati: a curare il tutto, Belqasem Haftar, figlio Khalifa Belqasim Haftar, il maresciallo padre padrone dell’Est del Paese. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda l'aspetto di campo, oltre ovviamente ai nazionali, Chivu non potrà disporre neppure di Sommer, fermato da un attacco influenzale. Dei big, quindi, si vedranno in campo i soli Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Bisseck, Palacios, Luis Henrique, Mkhitaryan, Diouf e Bonny. Poi diversi giovani di Primavera e Under-23. "Il baby bomber Spinaccè a rubare l’occhio", spiega la rosea.

Ovviamene anche Simeone, dall'altra parte, sarà sprovvisto di tutte le stelle ad eccezione di Griezmann.