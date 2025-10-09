Dal ritiro di Coverciano, Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro, esprimendo tutta la sua stima per il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso. “Gattuso ci trasmette tanto sull’attaccamento alla maglia. L’intensità degli allenamenti è alta, la voglia di lavorare è tantissima. In passato ci capitava di perderci in un bicchier d’acqua, al primo gol subito ci creavamo problemi. Ora invece abbiamo ritrovato coraggio”, ha dichiarato il centrocampista del Newcastle.

Tonali non ha nascosto un pensiero sul suo futuro, lasciando aperto uno spiraglio per un ritorno in Serie A: “Non si può mai sapere cosa succederà, dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia nazione. Magari non adesso, perché al Newcastle ho trovato il mio equilibrio”.

Infine, un commento sui complimenti ricevuti da Paul Scholes, che lo ha definito il miglior centrocampista della Premier League: “Quando arrivano parole del genere da ex giocatori di quel livello fa sempre piacere. È un bell’effetto e, lo ammetto, un po’ mi sorprende”.