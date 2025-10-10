Oggi Bonny sarà l'unico reduce dell'attacco dell'Inter dei "grandi" nell'amichevole con l'Atletico di Simeone. Lautaro ed Esposito sono in nazionale, mentre Thuram è alle prese con il recupero dall'infortunio muscolare. E la Gazzetta dello Sport va anche oltre il test di oggi, guardando già a Roma-Inter del 18 ottobre: anche in quella data, il francese sarà il titolare del ruolo e Chivu si affiderà a lui per scardinare il bunker di Gasperini (2 gol subiti in 6 partite, nessuno come i giallorossi, ma è anche il migliore di tutto il 2025 tra i cinque maggiori campionati d’Europa con appena 13 gol incassati).

Lontani i tempi dei flop di Arnautovic, Correa e Taremi. Ora la musica è cambiata. "Perché Bonny e Pio sono i due cambi in attacco che ogni allenatore vorrebbe avere - si legge -. Sono, soprattutto, quello che mancava all’ultima Inter inzaghiana: fisici, intercambiabili, funzionali al gioco di Chivu, e ovviamente efficaci sotto porta. Bonny in particolare: con il 67% delle occasioni trasformate in gol, l’ex Parma vanta la miglior percentuale realizzativa tra gli attaccanti dell’Inter (Lautaro è al 20%, Thuram al 18% e Esposito al 14%) e tra tutti gli altri del nostro campionato. Gli è bastata una partita da titolare, poi, per scattare davanti a tutti anche nella graduatoria degli assist: tre, come Dimarco, Krstovic, Castellanos, Yildiz e Nico Paz".