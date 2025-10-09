"Voglio continuare questo percorso in maglia azzurra fino alla nazionale maggiore e poi vincere il Mondiale". Così Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007 dell'Inter, parlando a Tuttomercatoeweb.com, direttamente al ritiro cileno della Nazionale Under 20 che stasera sarà impegnata contro i pari età degli Stati Uniti per gli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Una gara che Iddrissou potrà giocare dopo aver scontato la squalifica rimediata nella gara contro Cuba: "E' stata una sfida altalenante - ha raccontato -. Ho iniziato bene realizzando anche il mio primo gol al Mondiale, un'emozione indescrivibile. Poi, però, per delle ingenuità, sono stato espulso: ero molto dispiaciuto e ho chiesto scusa alla squadra. I compagni da gruppo vero mi hanno consolato e poi con il mister abbiamo riguardato le cose per poter migliorare".

Parlando di se stesso e dei suoi obiettivi, l'ex Concesio ha detto di avere come modelli Marcus Thuram e Moise Kean e di ambire a giocare nella seconda squadra dell'Inter: "Sono un attaccante veloce a cui piace attaccare gli spazi ma anche fare gli uno contro uno. L’Inter Under 23 è una grandissima opportunità per crescere, mi piacerebbe molto farne parte in futuro. Adesso, però, sono concentrato sul presente: voglio aiutare i miei compagni della Nazionale Under poi, quando tornerò, dare il mio contributo nella Primavera nerazzurra".