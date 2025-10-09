Dopo quanto dichiarato oggi da A22 Sports Management, promotore della Super League, in merito a delle presunte trattative con la UEFA per la creazione di un nuovo format della Champions League pur precisando di non aver raggiunto alcun accordo, arriva la replica del massimo organismo europeo calcistico.

Tramite Reuters, la Federcalcio europea ha voluto precisare: "Possiamo confermare le notizie secondo cui il segretario generale UEFA, Mr. Theodore Theodoridis ha incontrato in alcune occasioni in contesti pubblici il cofondatore di A22 Sports Management, Mr. Anas Laghrari. Da queste conversazioni non sono scaturiti risultati formali. Ribadiamo categoricamente che non ci sono piani per modificare il formato della UEFA Champions League" si legge su Calcio e Finanza che poi fa sapere: "Secondo i media, l’amministratore delegato di A22, Bernd Reichart, e il cofondatore Anas Laghrari hanno cercato di inquadrare la proposta per una 'Unify League' come complementare ai campionati nazionali, piuttosto che come concorrente diretta delle competizioni UEFA.Tuttavia, gli organismi calcistici e le leghe nazionali si sono costantemente opposti all’idea, avvertendo che potrebbe minare la piramide calcistica europea. Il progetto originale della Superlega era crollato nel 2021 dopo una forte reazione di tifosi, governi e dell’intera comunità calcistica".