Oggi, A22 Sports Management, promotore della Super League, ha svelato all'AFP di essere in "trattative" con la UEFA per la creazione di un nuovo format della Champions League. Precisando, però, che, nonostante le riunioni regolari che si sono tenute tra le parti negli scorsi mesi, non è stato ancora raggiunto alcun accordo per portare a termine questo progetto.

Nyon, da parte sua, non ha confermato questa versione "ribadendo categoricamente che non vi è alcuna intenzione di cambiare il format della Champions League". Chiudendo, dunque, le porte alla versione rinnovata della competizione che prevederebbe la suddivisione delle 36 squadre attualmente qualificate per la Champions League in due gironi da 18, prima della fase a eliminazione diretta che partirebbe dai 16esimi di finale.

"Questa proposta innovativa è sul tavolo. Ora, se la UEFA non desidera adottarla per ragioni interne, non possiamo continuare a ignorare le decisioni dei tribunali. Vogliamo moltiplicare i ricavi del calcio, che attualmente sono ben al di sotto di quanto dovrebbero essere", ha fatto sapere A22 Sports Management.