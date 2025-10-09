Allo 'Stadion Śląski' di Chorzów, questa sera, Piotr Zielinski guiderà da capitano la Nazionale polacca nell'amichevole contro la Nuova Zelanda. Complice la panchina di Robert Lewandowski, il ct Jan Urban ha scelto di stringere la fascia sul braccio del centrocampista dell'Inter, per cui alla vigilia non si è detto preoccupato per il poco spazio che gli sta garantendo Cristian Chivu nel club. "Non direi che Piotr abbia un grosso problema. In realtà ha saltato qualche partita, ma è difficile dirlo ancora perché non è chiaro se giocherà nel prossimo futuro. Potrebbe avere più minuti. In caso contrario, a novembre diremo che la situazione è difficile", le esatte parole del selezionatore polacco in conferenza stampa.

SKŁAD 🆕



Tak zagramy z Nową Zelandią!

__#POLNZL 🇵🇱🇳🇿 pic.twitter.com/U436NE6fKh — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 9, 2025