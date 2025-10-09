Vittoria netta per 4-0 quella ottenuta questa sera dai Paesi Bassi in casa della Nazionale maltese, dove gli Oranje hanno trovato la vittoria grazie alla doppietta di Gakpo, alla rete dell’ex milanista, oggi al City, Reijnders, e al gol di Depay arrivato su assistenza del solito Denzel Dumfries. L’esterno destro dell’Inter è rimasto in campo per tutti i novanta minuti; resta in panchina invece Stefan De Vrij. Successo che consegna agli olandesi la vetta della classifica del Gruppo G per la Qualificazione ai Mondiali 2026 a +3 dalla Polonia.



Polonia questa sera in campo ma per l’amichevole casalinga contro la Nuova Zelanda, match vinto per 1-0 grazie alla rete del centrocampista di Cristian Chivu, Piotr Zielinski. Il 7 nerazzurro ha trovato il gol al 49esimo, rete sufficiente a consegnare la vittoria alla Nazionale di Urban. Zielinski è rimasto in campo 63 minuti, prima di lasciare il posto a Kapustka.



Finisce 0-0 invece l’altra gara con il quarto nerazzurro impegnato, ovvero Petar Sucic in Repubblica Ceca-Croazia. Match che l’interista ha giocato per intero e durante il quale ha rimediato un giallo al 73esimo. Croazia prima del Gruppo L, a pari punti dell’avversaria di questa sera, ma indietro per differenza reti e scontri diretti.