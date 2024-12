Problema muscolare per il difensore colombiano del Cagliari Yerry Mina, che non ha preso parte all’allenamento di ripresa ad Asseminello in vista del match contro il Monza. Mina, uscito dopo il primo tempo della partita contro l'Inter, ha riportato un fastidio al polpaccio sinistro, lo stesso problema che lo aveva costretto al cambio otto giorni fa a Venezia. In dubbio il suo impiego coi brianzoli al momento.