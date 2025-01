La parola 'scudetto' resta un tabù in casa Atalanta, l'unica squadra che, numeri alla mano, potrebbe mettere in discussione in chiave tricolore il duello al vertice tra Inter e Napoli. "Io penso che parlarne porti pure un po' sfortuna. Al massimo si può dire: 'speriamo che…'", ha spiegato Antonio Percassi, presidente della Dea, nell'intervista esclusiva rilasciata al Corriere della Sera.