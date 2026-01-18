Il Milan replica il successo infrasettimanale dell'Inter contro il Lecce e batte la squadra pugliese con lo stesso risultato, in stile Allegri, di corto muso. Decide un gol nella ripresa di Füllkrug, al primo centro in maglia rossonera.

Il Milan sale così a quota 46 punti, portandosi nuovamente a -3 dal primo posto occupato dall'Inter. Il Lecce invece finisce in zona retrocessione. Nel prossimo turno il Milan affronterà la Roma, a quota 42 punti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 22:45
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print