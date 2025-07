Adesso è ufficiale: Sam Beukema è un nuovo difensore del Napoli. Il centrale olandese, classe 1998, lascia il Bologna e approda in azzurro a titolo definitivo, in un’operazione che supera i 30 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.

Un colpo importante per Antonio Conte, che potrà così contare su un rinforzo di valore per il proprio pacchetto arretrato. Beukema, reduce da una stagione di buon livello in rossoblù, porterà fisicità, esperienza e affidabilità a una retroguardia che nella scorsa stagione ha mostrato più di una fragilità. A confermare l’operazione è stato lo stesso club partenopeo con una nota ufficiale: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sam Beukema dal Bologna FC 1909".