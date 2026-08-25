I campioni in carica esordiscono contro il Monza in un derby che per il primo tempo fa sognare i Brianzoli, ma che nel secondo tempo si trasforma in un incubo che termina 4 - 1. Lautaro manca l’appuntamento con il gol e Thuram non viene impiegato, sono Calhanoglu e Zielinski a segnare le prime due reti.

Osservando le statistiche di Serie A online aggiornate in tempo reale il Biscione resta favorito alla vittoria dello scudetto e stacca di diversi punti le concorrenti, con un gap per le inseguitrici che vede le quote Antepost fissate tra 6 e 7, mentre i Nerazzurri sono quotati vincenti campionato a 1.8. Buona la prestazione di Pio Esposito che segna il terzo gol e fa anche l’assist a Bisseck che firma la quarta rete.

Le avversarie dei Nerazzurri in chiave scudetto sono in primis Napoli e Juve, con il Diavolo quest’anno si è presentato con una grande voglia di rivalsa, per vendicare la qualificazione in Champions persa nel rush finale della scorsa stagione. Anche Roma e Como, seppur outsider, possono mettere in difficoltà le big e costituire un serio pericolo nella zona della classifica più alta: la top 4.

Le statistiche di Inter-Monza

Nel primo tempo la situazione si mantiene abbastanza equilibrata per numero di tentativi a rete, con i Nerazzurri che hanno effettuato 6 tiri totali, di cui 2 in porta, contro 4 tiri di cui uno in porta per i Brianzoli. Nella seconda parte l’Inter dilaga e il totale statistico ci parla di 13 tiri di cui 5 in porta per i campioni in carica, contro i 7 tentativi di cui solo 3 in porta del Monza.

Nelle statistiche del primo match spicca anche Diouf con due assist, ma è Francesco Pio Esposito a dominare le statistiche con i suoi 5 tiri che comprendono il gol più l’assist. Per il Monza è Varela il più assatanato sotto porta con 3 tiri e 1 gol segnato.

I prossimi appuntamenti del Biscione tra campionato e Coppa Italia 2026/2027

In Coppa Italia gli ottavi saranno contro Genoa o Sudtirol, con i Rot Weiss che restano tra le favorite di Serie B alla promozione e sono partiti bene in campionato, al contrario del Genoa di De Rossi che ha perso contro il Napoli. Tuttavia, questo impegno andrà ad incastrarsi nel triangolo con Serie A e Champions, per questo Chivu deve fare attenzione a gestire bene tutte le energie della rosa, ma soprattutto, costruire un assetto tattico compatto e valido per affrontare il filotto di gare.

Fino a novembre anche il campionato propone diverse sfide non semplici per il Biscione, con Cagliari, Napoli, Udinese e Roma fino a settembre, poi Parma, Bologna, Fiorentina e Venezia a ottobre. A novembre tre derby della Lombardia contro Atalanta, Milan e Como, con il Genoa a fine mese e con la probabilità di un doppio scontro tra Coppa Italia e campionato. Per il derby d’Italia bisognerà aspettare l’anno prossimo, perché il calendario segna questo match il 10 gennaio 2027.