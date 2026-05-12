"Benvenuti al Quirinale, per la verità per qualcuno vuol dire bentornati, e un saluto al ministro dello sport", ha premesso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso rivolto agli ospiti d'eccezione di Lazio e Inter, che domani sera disputeranno la finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. "Ringrazio i presidenti del CONI, della federazione, mister Sarri, mister Chivu, ringrazio l'arbitro Guida e raccolgo le riflessioni che ci hanno proposto, e li ringrazio per questo. Se oggi è un giorno di festa, certamente meglio domani per la partita, sarà un giorno di festa manifestato anche dal fatto che, come ha detto il presidente Bonfiglio, oltre 150 paesi saranno collegati via tv a dimostrazione di quanto quanto sia atteso questo evento per i media domani protagonisti. È un giorno di festa dell'intero sistema come ha detto l'arbitro Guida, e lo ringrazio, è un unico sistema quello del calcio con i vari segmenti, elementi che concorrono a fare questa a costruire questo sistema che appassiona i nostri concittadini e che è animato da un termine che è stato questa sera molto adoperato: la passione. La passione sportiva che accomuna tutti: i calciatori, i dirigenti, allenatori, arbitri e la passione che per lo sforzo che induce che dà anima a questo sistema sarà un giorno di festa, non potrebbe essere diversamente fra due squadre che hanno una lunga tradizione e anche una quantità di successi raccolti nell'arco della loro tradizione sportiva, più volte entrambe le squadre vincitrici della Coppa Italia" ha continuato il Presidente Mattarella che tra una cosa e l'altra non ha dimenticato di complimentarsi con l'Inter per la vittoria del 21esimo scudetto.
È stata evocata da tutti sostanzialmente una condizione di cui sono certo in campo domani sera di correttezza, lealtà, spirito sportivo e riprendo la cosa che ha detto il mister Sarri che ci si va in campo per misurarsi con sé stessi anzitutto. È vero. È il vero spirito sportivo per misurarsi con sé stessi anche grazie agli avversari. Sono gli avversari che presentano la sollecitazione, lo stimolo, l'esortazione a fare sempre di meglio. Per questo la correttezza, lealtà e rispetto agli altri che al vostro livello di talento e di esperienza è certamente assicurato. Mi auguro che l'invito dell'arbitro Guida, che ha raccolto quelle parole di disarmare le parole, che sia raccolto anche tra i tifosi in tutto il nostro calcio una un invito a disarmare le parole e l'invito anche a disarmare i comportamenti qualche volta è necessario avanzare, ma sono certo che domani sarà uno spettacolo di grande sport. Sono certo che il che vi sarà una tra il pubblico presente e tra i numerosi spettatori televisivi, tra i quali spero di poter essere anch'io, vi sarà una grande attenzione e anche apprezzamento e ammirazione per il talento che metterete in campo. Non possono rivolgere all'Inter i complimenti per lo Scudetto appena conquistato, anche questa è un'esperienza che ha comune le due squadre che hanno vinto entrambi più scudetti del nostro calcio. Non voglio prendervi tempo, avete da preparare l'incontro e i due mister hanno anche ancora certamente da fare incontri, riunioni, riflessioni.
Concludo con una nota che non posso evitare perché in questo primo incontro di quest'anno con il mondo del calcio, non posso non esprimere un sentimento di rammarico per il nostro calcio che in questo periodo va a competere per trofei di grande prestigio come quello che domani sarà di nuovo palio, trofei importanti ma tutti dentro i nostri confini nazionali. Per chi alla mia età ha il privilegio di avere seguito i mondiali e il titolo mondiale in Spagna nel 1982, quello del 2006 in Germania, ho accompagnato presenti allo stadio alcuni di voi a Londra nel 2020 per la conquista del titolo europeo. Ecco il nostro calcio però attraversa a livello internazionale una pausa, una pausa insolitamente anche inspiegabilmente lunga. Per questo l'incontro domani sera è importante per dare il segno dell'avvio di una fase di rilancio di ripresa di livello sportivo del nostro calcio quindi a voi affidato domani, non soltanto la competizione per il titolo, per il trofeo ma anche questo rilancio del nostro calcio sarete seguiti per questo a tanti e lo spettacolo che offrirete servirà a molti di qualunque età particolarmente ragazzi a innamorarsi sempre più del calcio In bocca al lupo a tutti" ha concluso.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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