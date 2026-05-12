Lazio e Inter ospiti d'eccezione al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finalissima di Coppa Italia che si disputerà domani sera all'Olimpico di Roma, alle ore 21. È Cristian Chivu il delegato dei campioni d'Italia che prende la parola di fronte al presidente Mattarella, al quale l'allenatore nerazzurro rivolge le seguenti parole: "Buon pomeriggio Presidente e buon pomeriggio a tutte le persone presenti oggi qui. Grazie per l'invito in un luogo così simbolico come il Quirinale" ha detto in apertura Chivu.

"Lei non rappresenta soltanto la massima carica dello Stato italiano, che ricopre con grande merito e impegno, ma anche un uomo di sport e molti valori. Per noi, come rappresentanti di FC internazionale, è motivo di grande orgoglio poter essere qui oggi per celebrare la finale di Coppa Italia che ci vedrà sfidare la Lazio domani sera all'Olimpico. La Repubblica Italiana riconosce il valore educativo e sociale dell'attività sportiva quindi per noi è anche una responsabilità importante essere qui oggi proprio perché allenatori, come gli atleti, dobbiamo essere portatori di valori e abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono. Sia noi che la Lazio cercheremo domani sera di onorare questa grandissima competizione mettendo in campo la migliore versione di noi stessi. Grazie presidente, grazie mille di tutto".