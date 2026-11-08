Derby cancellato dal 3-0 di Rotterdam e oggi l'Inter vuole tornare a sorridere anche in campionato. Dinanzi ci sarà il lanciatissimo Como di Fabregas, reduce dallo spaziale 9-1 in Champions sul campo del Lens. Scontro diretto di fatto quello di oggi al Meazza.

QUI INTER – Chivu sorride: Lautaro è ancora out e si rivedrà dopo la sosta, ma intanto il tecnico romeno torna a inserire tra i convocati sia Jones che Stones. A tenere banco, in mezzo a tante certezze, è il ballottaggio tra Carlos Augusto e Bisseck: dilemma. Qualora la spuntasse il brasiliano, allora Bastoni scalerebbe al centro tra l'ex Monza e Akanji. A destra c'è Spence in vantaggio su Diouf, mentre a metà campo Zielinski dovrebbe spuntarla sulla concorrenza di Mkhitaryan e Sucic. In attacco, invece, Esposito o Bonny con Thuram. Resta in infermeria anche Luis Henrique.

QUI COMO – Chalobah non recupera e resta indisponibile al pari di Diao, Rodriguez, Addai e Kean. Scelte quasi obbligate, dunque, per Fabregas. Ma non mancano i dubbi. A sinistra, ad esempio, c'è il ballottaggio Valle-Kaiki, mentre tra i pali Butez è insidato da Sanchez. Confermato, ovviamente, il tanto caro 4-2-3-1 con Paz alle spalle di Douvikas. Baturina più di Caqueret per completare la linea dei trequartisti.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Stones, Pavard, Carlos Augusto, Diouf, Stankovic, Mkhitaryan, Sucic, Jones, Bonny, Lavelli.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro, Luis Henrique.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Panchina: Sanchez, Vigorito, Dossena, Goldaniga, Smolcic, Kaiki, Lahdo, Ricci, Caqueret, Liberali, Cassano, De Paoli, Papaccioli, Kambwala.

Allenatore: Fabregas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Diao, Rodriguez, Chalobah, Addai, Kean.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Colarossi e Bahri.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

Var: Paterna.

Avar: Gariglio.

