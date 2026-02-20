Un anno nerissimo, l'unico della sua carriera senza reti all'attivo, e ora la risalita con la maglia del Monza. Andrea Petagna, attaccante ex Milan, parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport ripercorre le ultime fasi della sua carriera, contraddistinte anche da brutte beghe personali e familiari. E a proposito dell'ipotesi Mondiale, che avrebbe potuto anche essere un obiettivo per lui, non ha rimpianti. Anche perché l'Italia ha trovato chi garantirà i gol: "Ci penserà Pio Esposito, mi piace molto per la cattiveria e i movimenti: un grandissimo giocatore".