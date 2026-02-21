LECCE-INTER 0-0

HALFTIME REPORT - Partita collosa e un po' scorbutica per l'Inter al Via del Mare, dove i nerazzurri macinano sì parecchio gioco e trovano sì le occasioni più importanti trovando però sempre pronto il portiere salentino Wladimiro Falcone, ma al tempo stesso non sembrano sempre lucidissimi in fase di produzione offensiva. Il Lecce aspetta, appena può prova a mettere il muso avanti ma Yann Sommer vive una prima frazione di gara tutto sommato tranquilla. Chi non può dire altrettanto è Alessandro Bastoni, subissato di fischi a ogni tocco di pallone: un segnale del quale francamente avremmo fatto tutti a meno.

45' + 2 - Finisce il primo tempo: Lecce e Inter vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

45' + 2 - Crossa Thuram, pallone che Tiago Gabriel fa rimpallare su Frattesi.

45' - Ci saranno due minuti di recupero. Fallo di De Vrij su Cheddira.

43' - Flipper in area leccese, palla che arriva a Dimarco che però si produce col destro mandando fuori.

42' - Zielinski! Il polacco raccoglie una conclusione con l'esterno di Dimarco murata da Tiago Gabriel e calcia di prima intenzione mandando alto. Azione nata da un bel recupero di Bisseck.

41' - Incomprensione Sucic-Esposito, il Lecce prende palla e parte in avanti. Prova il cross Sottil ma De Vrij libera.

39' - Grande sprint di Luis Henrique che poi mette in mezzo un pallone non perfetto sul quale Frattesi arriva scoordinato calciando altissimo.

38' - Momento confuso del match, Sucic calibra male un colpo di testa regalando una rimessa al Lecce.

36' - Falcone chiude l'angolo a Pio Esposito che brucia Siebert sul cross di Thuram e va di testa, il portiere giallorosso respinge col palmo.

33' - Spunto del Lecce: Ramadani riceve da Danilo Veiga, trova l'opinabile opposizione di Sucic e calcia di potenza mandando alto.

32' - Thuram sfonda in area leccese poi calcia trovando pronto Falcone, ma Manganiello ravvisa il fallo del francese su Ramadani.

30' - Sucic raccoglie un pallone respinto dalla difesa sul tiro di Esposito, fa una finta e poi calcia in maniera troppo angolata senza che nessuno attacchi il secondo palo, pallone fuori.

29' - Sottil avanza bene tra le maglie interiste, poi però Frattesi sbuca alle sue spalle e gli leva la palla.

26' - Falcone si trasforma in Ekaterina Antropova e respinge con una specie di schiacciata pallavolistica la conclusione di Esposito che arriva sul pallone di Luis Henrique. Bello lo spunto di Zielinski.

25' - Pierotti strappa palla fallosamente a Dimarco, qualche mugugno dagli spalti.

24' - Thuram lanciato da Esposito calcia in maniera debole trovando la parata di Falcone, ma Manganiello cancella tutto per un fuorigioco.

22' - Thuram le sta provando un po' tutte, ora il francese tenta la spaccata davanti a Falcone che però controlla.

21' - Bella azione dell'Inter sull'asse Bisseck-Luis Henrique-Esposito, al momento di tirare l'attaccante scivola ma guadagna un calcio d'angolo per l'intervento di Ramadani.

18' - Cross di Dimarco che trova Thuram solo in area. Il francese gira verso la porta ma manda fuori.

17' - Tiago Gabriel trascina a terra Esposito al limite dell'area, giallo anche per il difensore salentino.

16' - Thuram prova a puntare Siebert ma quest'ultimo, aiutato da Pierotti, riesce a non farsi saltare.

15' - Bisseck prova a mettere un pallone in mezzo, assist impreciso che Falcone fa spegnere sul fondo.

12' - Crossa Gallo, Sommer esce coi pugni e allontana.

11' - Disattenzione della difesa interista, Bastoni fa scorrere il pallone sul quale arriva Pierotti bravo a prendersi un corner.

10' - Salvataggio sulla linea sul tiro di Luis Henrique, la conclusione perfetta del brasiliano viene fermata da Siebert che libera l'area dopo il tocco di Falcone. Sulla ripartenza, De Vrij abbatte Cheddira e viene ammonito.

7' - Dimarco raccoglie un pallone vacante e calcia dal limite, senza inquadrare la porta.

5' - Fischi per Bastoni a ogni tocco di pallone. Francamente, scene deprecabili. Tutti straniti sulla panchina nerazzurra, Kolarov su tutti. Chivu invita il giocatore a non pensarci.

4' - Arriva subito il primo cambio per il Lecce: Siebert prende il posto di Gaspar.

3' - Gaspar dice a Di Francesco che non può tornare in campo, si prepara a entrare Siebert.

2' - Subito al lavoro lo staff medico del Lecce, Gaspar è a terra piuttosto sofferente: brutta la rotazione della sua gamba sinistra.

1' - Subito Inter aggressiva con Thuram che riceve palla da rimesa laterale, punta Gaspar che poi devia la sua conclusione in corner. Nel contrasto il difensore giallorosso si è fatto male.

18.02 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Falcone e De Vrij davanti a Manganiello per il sorteggio.

17.59 - Lecce e Inter entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Le due squadre guadagnano il tunnel che porta al campo.

17.46 - Riscaldamento concluso con le squadre tornate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio.

IL TABELLINO

LECCE-INTER 0-0

LECCE: 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar (4' 5 Siebert), 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira.

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: M. Rossi - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Dionisi. VAR: Paterna. AVAR: Aureliano.

Note

Possesso palla: 32%-68%

Tiri in porta: 0-4

Tiri totali: 1-14

Ammoniti: De Vrij (I), Tiago Gabriel (L)

Corner: 2-4

Recupero: 1°T 2'.