LECCE-INTER 0-0
LIVE MATCH
HALFTIME REPORT - Partita collosa e un po' scorbutica per l'Inter al Via del Mare, dove i nerazzurri macinano sì parecchio gioco e trovano sì le occasioni più importanti trovando però sempre pronto il portiere salentino Wladimiro Falcone, ma al tempo stesso non sembrano sempre lucidissimi in fase di produzione offensiva. Il Lecce aspetta, appena può prova a mettere il muso avanti ma Yann Sommer vive una prima frazione di gara tutto sommato tranquilla. Chi non può dire altrettanto è Alessandro Bastoni, subissato di fischi a ogni tocco di pallone: un segnale del quale francamente avremmo fatto tutti a meno.
------
45' + 2 - Finisce il primo tempo: Lecce e Inter vanno negli spogliatoi sullo 0-0.
45' + 2 - Crossa Thuram, pallone che Tiago Gabriel fa rimpallare su Frattesi.
45' - Ci saranno due minuti di recupero. Fallo di De Vrij su Cheddira.
43' - Flipper in area leccese, palla che arriva a Dimarco che però si produce col destro mandando fuori.
42' - Zielinski! Il polacco raccoglie una conclusione con l'esterno di Dimarco murata da Tiago Gabriel e calcia di prima intenzione mandando alto. Azione nata da un bel recupero di Bisseck.
41' - Incomprensione Sucic-Esposito, il Lecce prende palla e parte in avanti. Prova il cross Sottil ma De Vrij libera.
39' - Grande sprint di Luis Henrique che poi mette in mezzo un pallone non perfetto sul quale Frattesi arriva scoordinato calciando altissimo.
38' - Momento confuso del match, Sucic calibra male un colpo di testa regalando una rimessa al Lecce.
36' - Falcone chiude l'angolo a Pio Esposito che brucia Siebert sul cross di Thuram e va di testa, il portiere giallorosso respinge col palmo.
33' - Spunto del Lecce: Ramadani riceve da Danilo Veiga, trova l'opinabile opposizione di Sucic e calcia di potenza mandando alto.
32' - Thuram sfonda in area leccese poi calcia trovando pronto Falcone, ma Manganiello ravvisa il fallo del francese su Ramadani.
30' - Sucic raccoglie un pallone respinto dalla difesa sul tiro di Esposito, fa una finta e poi calcia in maniera troppo angolata senza che nessuno attacchi il secondo palo, pallone fuori.
29' - Sottil avanza bene tra le maglie interiste, poi però Frattesi sbuca alle sue spalle e gli leva la palla.
26' - Falcone si trasforma in Ekaterina Antropova e respinge con una specie di schiacciata pallavolistica la conclusione di Esposito che arriva sul pallone di Luis Henrique. Bello lo spunto di Zielinski.
25' - Pierotti strappa palla fallosamente a Dimarco, qualche mugugno dagli spalti.
24' - Thuram lanciato da Esposito calcia in maniera debole trovando la parata di Falcone, ma Manganiello cancella tutto per un fuorigioco.
22' - Thuram le sta provando un po' tutte, ora il francese tenta la spaccata davanti a Falcone che però controlla.
21' - Bella azione dell'Inter sull'asse Bisseck-Luis Henrique-Esposito, al momento di tirare l'attaccante scivola ma guadagna un calcio d'angolo per l'intervento di Ramadani.
18' - Cross di Dimarco che trova Thuram solo in area. Il francese gira verso la porta ma manda fuori.
17' - Tiago Gabriel trascina a terra Esposito al limite dell'area, giallo anche per il difensore salentino.
16' - Thuram prova a puntare Siebert ma quest'ultimo, aiutato da Pierotti, riesce a non farsi saltare.
15' - Bisseck prova a mettere un pallone in mezzo, assist impreciso che Falcone fa spegnere sul fondo.
12' - Crossa Gallo, Sommer esce coi pugni e allontana.
11' - Disattenzione della difesa interista, Bastoni fa scorrere il pallone sul quale arriva Pierotti bravo a prendersi un corner.
10' - Salvataggio sulla linea sul tiro di Luis Henrique, la conclusione perfetta del brasiliano viene fermata da Siebert che libera l'area dopo il tocco di Falcone. Sulla ripartenza, De Vrij abbatte Cheddira e viene ammonito.
7' - Dimarco raccoglie un pallone vacante e calcia dal limite, senza inquadrare la porta.
5' - Fischi per Bastoni a ogni tocco di pallone. Francamente, scene deprecabili. Tutti straniti sulla panchina nerazzurra, Kolarov su tutti. Chivu invita il giocatore a non pensarci.
4' - Arriva subito il primo cambio per il Lecce: Siebert prende il posto di Gaspar.
3' - Gaspar dice a Di Francesco che non può tornare in campo, si prepara a entrare Siebert.
2' - Subito al lavoro lo staff medico del Lecce, Gaspar è a terra piuttosto sofferente: brutta la rotazione della sua gamba sinistra.
1' - Subito Inter aggressiva con Thuram che riceve palla da rimesa laterale, punta Gaspar che poi devia la sua conclusione in corner. Nel contrasto il difensore giallorosso si è fatto male.
-----
18.02 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!
18.00 - Falcone e De Vrij davanti a Manganiello per il sorteggio.
17.59 - Lecce e Inter entrano in campo per il prepartita.
17.55 - Le due squadre guadagnano il tunnel che porta al campo.
17.46 - Riscaldamento concluso con le squadre tornate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio.
------
IL TABELLINO
LECCE-INTER 0-0
LECCE: 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar (4' 5 Siebert), 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira.
In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Manganiello. Assistenti: M. Rossi - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Dionisi. VAR: Paterna. AVAR: Aureliano.
Note
Possesso palla: 32%-68%
Tiri in porta: 0-4
Tiri totali: 1-14
Ammoniti: De Vrij (I), Tiago Gabriel (L)
Corner: 2-4
Recupero: 1°T 2'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 18:40 LIVE - Lecce-Inter 0-0, 45': finale di primo tempo coi nerazzurri che spingono, Zielinski manda alto
- 18:24 liveRenate-Inter U23, 1-1 al 55': Berenbruch firma il gol del pareggio nerazzurro!
- 17:35 Marotta: "Per Lautaro serve cautela, ma penso riuscirà ad anticipare i tempi. Chi giocherà stasera darà il massimo"
- 17:31 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Inter la migliore d'Italia in tutto, sarà fondamentale reggere i primi 60 minuti"
- 17:20 Lecce, Danilo Veiga a DAZN: "Gara difficile, cercheremo di sfruttare i segnali di stanchezza dell'Inter"
- 17:15 Bodo/Glimt-Inter, Esposito premiato. Consensi anche per Darmian
- 17:12 Pio Esposito a DAZN: "A Bodo un'esperienza di vita. Io nel ruolo di Lautaro? La carica è sempre tanta"
- 17:08 Esposito a ITV: "Spero che il Lecce mi porti bene come a San Siro. Ecco cosa dovremo fare"
- 17:05 Per la Juve arriva la terza sconfitta in sette giorni: Como micidiale allo Stadium, finisce 0-2. Bianconeri fischiati
- 16:50 L'analisi di Borghi: "Scudetto? L'Inter si trova in una situazione comoda di classifica, però..."
- 16:35 Como, Fabregas: "Il tocco a Saelemaekers? Ho chiesto scusa, ma il Milan non ha pareggiato per questo"
- 16:20 Il Lecce ha cambiato marcia con Gandelman: gol in due partite di fila come non gli succedeva da ottobre
- 16:05 Roma Women, Rossettini: "L'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più, un vantaggio arrivare alla gara da sfavoriti"
- 15:50 I dati sorridono a Chivu: nessuno come l'Inter per numero di gol segnati in trasferta
- 15:35 Roma, Gasperini: "Kalulu-Bastoni? Ci sono almeno altri due episodi altrettanto clamorosi"
- 15:21 Prandelli: "Simulazione di Bastoni non da 'codice etico'. Il calcio è sempre un tentativo di fregare un altro"
- 15:07 Tresoldi: "Pio Esposito si sta imponendo con l'Inter e fa gol in Nazionale, se lo merita. Stankovic me ne parla molto bene"
- 14:53 Parma, Cuesta: "Arbitri? Noi dobbiamo pensare ad essere competitivi. Non dobbiamo lasciarci influenzare"
- 14:38 Adani e la gestione dei talenti in Italia: "Esposito eccezione, Dimarco titolare dopo un percorso accidentato"
- 14:23 fcinInter conquistata da Pio Esposito, la prossima settimana summit con l'agente: la strategia
- 14:10 Allegri: "L'Inter può superare i 90 punti. Se poi casca di sotto e non sfruttiamo gli errori, la responsabilità è nostra"
- 13:55 Abodi: "Niente grazia a Kalulu? Non comprendo la decisione della FIGC, ci voleva più coraggio"
- 13:40 Operazione rimonta col Bodo/Glimt, Aldo Serena evoca due precedenti di Coppa: "L'Inter lo ha fatto"
- 13:25 Samaden: "Atalanta e Inter, ecco la differenza. Da Esposito a Dimarco, tanti talenti visti. Ma il più inespresso è Vanheusden"
- 13:10 Corsera - Lecce occasione per Diouf e Frattesi. Pio in coppia con Thuram, per la prima volta con responsabilità
- 12:49 Maccio Capatonda: "Sono interista perché mi appassionai a Zenga. Però ora seguo di più il tennis"
- 12:35 Virtus Verona, Bassi elogia l'Inter U23: "Sta replicando il percorso dell'Atalanta, pieno di talento"
- 12:21 Dall'Argentina - Palacios, chiamata in arrivo da Scaloni? Il difensore è uno dei nuovi osservati dell'Albiceleste
- 12:07 Stankovic sicuro: "Aleksandar ha le qualità per arrivare lontano e diventare un grande giocatore, ma deve lavorare"
- 11:53 Repubblica - A Lecce senza Lautaro ma non solo. Akanji verso il riposo: chiavi a Zielinski e Thuram
- 11:39 TS - Gandelman l'ultimo colpo del Lecce: si ispira a Kakà. Sfida all'Inter dopo i gol contro Udinese e Cagliari
- 11:23 Inter e Juve su Celik, l'agente fa chiarezza: "Gioca in un club importante, nessun accordo con altre squadre"
- 11:09 CdS - Inter infastidita con la UEFA per l'infortunio di Lautaro: nel mirino l'insidioso campo in sintetico del Bodo
- 10:52 Sacchi: "Col Bodo a San Siro sarà un'altra musica. Senza Lautaro sì, ma tranquilli con Pio Esposito"
- 10:38 TS - Chivu con tante novità di formazione: in attacco spazio a Thuram-Bonny, a centrocampo si rivede Frattesi
- 10:23 Capello: "L'Inter deve ritrovare il suo gioco. Ecco come. E vi dico la mia coppia ideale per sostituire Lautaro"
- 10:09 Moriero: "Adesso Dimarco è tra i più forti d'Europa. Zielinski? Se lui ha ritrovato fiducia è solo merito di Chivu"
- 09:55 CdS - Chivu si affida alla coppia Thuram-Esposito: ci sono precedenti stagionali. E Bonny diventa prezioso
- 09:40 Lecce, Corvino: "Il pronostico appare scontato, ma l'Inter è Golia, noi Davide. Pio Esposito è strepitoso"
- 09:26 TS - Lautaro ai box: l'Inter si aggrappa a Thuram. I tempi per il rientro dell'argentino
- 09:12 Qui Lecce - Tante conferme per Di Francesco: un solo dubbio sull'esterno d'attacco
- 08:58 GdS - Per Lautaro stop di 4 o 5 settimane: sarà out per almeno per sei partite. Il Toro punta al rientro a Firenze
- 08:44 CdS - Chivu ridisegna il centrocampo: possibile chance per Diouf. Cambiano gli esterni
- 08:30 GdS - A Lecce senza Lautaro, Barella e Calha. Chivu fronteggia l’emergenza con i suoi pilastri
- 08:15 Preview Lecce-Inter - Chivu con gli uomini contati e qualche dubbio
- 07:30 I giochi (anche calcistici) che hanno costruito l’eredità di Xbox
- 00:00 Pio Gol
- 23:55 Conviene usare la modalità live su 22bet per le scommesse sull'Inter?
- 23:50 Mutti: "L'Inter ha il campionato in mano e questa volta non credo che lo perderà"
- 23:35 Padova, Andreoletti: "Un centrocampista che stappi la partita? Di Maggio ha quelle caratteristiche"
- 23:20 In Spagna - Cancelo-Barça, idillio già finito: appena 12 minuti nelle ultime 3 gare. E i tifosi mugugnano
- 23:07 Dall'Artico alla Puglia, il riscatto deve essere immediato. Lecce tappa fondamentale (che nasconde insidie)
- 22:52 Si realizza il sogno di Mikael: il tifoso interista di Malta abbraccia Baggio e Adriano grazie a Betsson.Sport
- 22:38 Il Verona dura 40 minuti, poi si sgretola e il Sassuolo dilaga: finisce 3-0 al Mapei Stadium
- 22:23 Consueto Meet&Greet coi tifosi dei club della Puglia: presenti Marotta, Mkhitaryan e Bonny
- 22:10 Lautaro e la 'Notte prima degli esami': l'ultima barzelletta sul suo infortunio 'sintetico'
- 21:55 fcinDal sostegno post-Juve alla dimostrazione di stima: l'Inter ha in agenda il rinnovo di Bastoni. I tempi
- 21:42 Di Canio: "Calcio italiano? La nostra percezione è che siamo fenomenali, poi in Europa..."
- 21:29 L'ex Lecce Viali: "L'Inter mi ha dato l'impressione di una corazzata. Trova sempre il modo per..."
- 21:14 Lecce-Inter, domani la sfida numero 40 in Serie A: i precedenti. Filotto nerazzurro al Via del Mare
- 21:00 Braglia avvisa l'Inter: "A Lecce non sarà semplice, la squadra di Di Francesco gioca bene e..."
- 20:45 Petagna: "A portare l'Italia ai Mondiali penserà Pio Esposito. Mi piace molto per cattiveria e movimenti"
- 20:31 Domani Inter U23 contro il Renate in uno scontro chiave per i playoff: dirigerà Galiffi di Alghero
- 20:16 Esposito on fire, Chivu orfano di Lautaro si affida a lui: 3 gol e un assist nelle ultime 6 di campionato
- 20:02 Filotto lontano da San Siro, nel mirino il record dell'Inter di Mancini
- 19:48 Schough: "Siamo in grado di vincere ogni partita. Siamo pronte ad una gara importante con la Roma"
- 19:33 Lecce-Inter, arbitra Manganiello: decimo gettone coi nerazzurri per l'arbitro di Pinerolo
- 19:19 Il giovane italiano su cui puntare? Baggio: "Può essere Pio Esposito". E Cannavaro non dimentica Camarda
- 19:05 Akanji: "Dal Man. City all'Inter a fine mercato, il trasloco più difficile. Non vedo l'ora arrivino i Mondiali"
- 18:50 Salvini già gufa? "Per il derby sono rassegnato ad una chiara ed evidente vittoria dell'Inter"