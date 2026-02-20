Nuovo esercizio di maniavantismo per Matteo Salvini. Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parlando ai microfoni di Telelombardia si è già detto rassegnato a vedere l'Inter vincere il prossimo derby contro il suo Milan: "I miei genitori mi hanno messo al mondo il 9 marzo, giorno anche del compleanno dell’Inter. Derby? Come ad ogni derby mi approccio con la dovuta scaramanzia, rassegnato a una chiara, netta, evidente attesa vittoria dell’Inter".