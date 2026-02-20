Gianluca Manganiello, arbitro 44enne della sezione di Pinerolo designato per la partita di domani sera tra Lecce e Inter al Via del Mare, ha già diretto i nerazzurri in questa stagione una volta, in occasione del successo per 2-0 contro la Lazio dello scorso nove novembre. Sono nove i precedenti di Manganiello con l'Inter, che vanta un bottino di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte.