Simone Braglia, ex portiere, ha analizzato la situazione delle big del campionato alla vigilia di un'altra giornata molto importante e indicativa per gli equilibri del vertice e non solo. Di seguito la sua analisi sull'Inter: "L'Inter rischia a Lecce. Non sarà una partita semplice, il Lecce gioca bene, ha vinto a Cagliari, lotta per la salvezza. L'Inter, anche per queste polemiche e gli infortuni, può rischiare", ha detto a Tmw Radio.