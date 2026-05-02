L'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese, intervistato dal Pentasport di Radio Bruno ha tracciato un parallelismo tra i due giovani attaccanti della Nazionale, Pio Esposito e Moise Kean: "Kean ha dimostrato di essere un giocatore solido, affermato. Sa fare reparto da solo, ha grande velocità e gol: a Firenze ha trovato il suo ambiente ideale. Pio ha grandi margini di miglioramento, ma la sua crescita deve essere graduale. La pressione non deve schiacciarlo. In questo momento vedo più pronto Kean", ha detto a margine di un evento organizzato dall'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ad Agliana.