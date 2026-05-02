Interpellato dal Corriere dello Sport, Dino Zoff ha commentato la lotta scudetto in chiave partenopea: “Direi che per la qualificazione in Champions League ormai ci siamo, manca poco. È comunque un risultato importante. Andare in Champions non è mai scontato”. Scudetto? "Bisogna ricordare cosa è successo. Ci sono stati tanti infortuni, difficoltà, problemi. Eppure la squadra è seconda: quindi l’annata è positiva”.