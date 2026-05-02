Tra gli ospiti dell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugghed, Gianfranco Zola ha parlato del tema della crescita dei giovani facendo riferimento alla riforma che porta il suo nome lanciata nel 2024 e parlando anche del tema delle seconde squadre che comunque hanno aiutato il lancio di diversi giovani promettenti: "Palestra, Bartesaghi, Yildiz, Miretti, Fagioli e te ne posso citare tanti. Tutti hanno fatto parte della seconda squadra e poi hanno giocato in Serie A e adesso sono giocatori pronti. Le seconde squadre quindi vanno benissimo. È chiaro che se ci fossero più giocatori italiani nelle seconde squadre sarebbe ancora meglio. Il progetto funziona per le squadre che hanno la seconda squadra perché valorizzano i loro giocatori in un percorso validissimo. Sono poi utili anche alla Lega Pro perché arricchiscono i valori del campionato e dal punto di vista economico sostengono tutto il processo e anche la riforma Zola. È una collaborazione che va molto bene".

Parlando invece della sua riforma, Zola sottolinea come voglia essere propedeutica a mettere le basi per il futuro: "Sappiamo che dobbiamo migliorare molto. È un processo iniziato 3 anni fa però è un lavoro lungo. Noi abbiamo bisogno di un futuro e quindi dobbiamo investire in quello che verrà dopo. Per investire intendo prendersi cura, dargli attenzione e creare un percorso che porti i ragazzi a giocare in prima squadra, perché se il loro percorso finisce in primavera o juniores non abbiamo capito nulla. Il salto di qualità dal settore giovanile alla prima squadra è enorme. Si può fare ma bisogna mettere i ragazzi nelle condizioni di poterlo fare. A livello di settori giovanili siamo bravi, il problema è che pochi giocatori hanno giocato nelle proprie primre squadre di livello, spesso però succede all'estero. Poi ci sono altri ragazzi italiani giovani bravi che non hanno ancora giocato. Noi abbiamo bisogno delle prossime generazioni che devono dare valore al nostro calcio. Dobbiamo essere molto responsabili e migliorare il processo".