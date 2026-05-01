Se per l'Inter U23 la stagione ufficiale si è già conclusa senza riuscire a ottenere l'accesso ai playoff, le altre rappresentative giobanili nerazzurre sono ancora nel pieno dei loro impegni agonistici, nel tentativo di raggiungere i propri obiettivi o chiudere al meglio l'annata 2025/26. Di seguito il programma delle formazioni giovanili per questo weekend comunicato dal club:

UNDER 20
Sabato 2 maggio, ore 15:00 – Campionato, 36ª giornata: Inter-Bologna – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE
Venerdì 1 maggio, ore 15:00 – Campionato, 22ª giornata: Arezzo-Inter – Stadio Comunale Bruno Nespoli, Arezzo.

UNDER 18
Lunedì 4 aprile, ore 16:30 – Campionato, 34ª giornata: Cremonese-Inter – Centro Sportivo Arvedi, Cremona.

UNDER 17
Mercoledì 6 maggio, ore 16:30 – Amichevole: Inter-Varesina U19 – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 16
Domenica 3 maggio, ore 15:00 – Ottavi di Finale, ritorno: Inter-Parma (andata: 0-1) – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15
Domenica 3 maggio, ore 11:00 – Ottavi di Finale, andata: Inter-Lazio – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE
Sabato 2 maggio, ore 15:00 – Campionato, 11ª giornata Fase Interregionale: Pro Venezia-Inter – Centro Sportivo San Mattia, Murano (VE).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 01 maggio 2026 alle 15:30
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.