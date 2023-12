Intervistato dal portale Planetwin365.news, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti analizza così alcuni dei temi caldi del momento, a cominciare dal sorteggio che ha contrapposto i nerazzurri all'Atletico Madrid in Champions League: "Saranno ottavi di finale impegnativi per tutte le squadre italiane, ma sapevamo che sarebbe stato così - le sue parole - È normale quando si passa la fase a gironi trovare squadre di grande valore e tradizione nella competizione". Negli ottavi di finale l'Inter avrà di fronte l’Atletico Madrid di Diego Simeone, uno degli allenatori più difficili da affrontare in Champions League: "Siamo amici e quindi conosco molto bene il Cholo e le sue qualità. Sappiamo che affronteremo una squadra tosta che gioca nel modo in cui lui trasmette il calcio. Anche loro si prepareranno al meglio: saranno due partite equilibrate".

Positivo il giudizio di Zanetti per la nuova formula della competizione che verrà inaugurata nel 2024: "Sarà un formato nuovo e innovativo che aumenterà la competitività. Tutte le squadre avranno grandi possibilità e questo renderà ancora più affascinante la competizione". In arrivo c'è anche la nuova Supercoppa italiana con la prima Final Four in programma a gennaio a Riyad: "In Spagna funziona da anni, vedremo da noi come andrà. La cosa più importante sarà arrivare in finale e giocarcela".

Non solo calcio giocato però, visto che il pallone è uno strumento fondamentale per portare avanti progetti di solidarietà. L'impegno attraverso la sua Fondazione P.U.P.I. è costante e anche grazie alle sue attività Zanetti si è di recente aggiudicato il Premio Internazionale Euro Mediterraneo, riconoscimento assegnato a chi ha contribuito nell'area mediterranea alla crescita delle imprese, del sociale, della cultura e dello sport. "È stato un grande piacere, è un premio che sottolinea il lavoro che riesco a fare anche con l'Inter, con cui pure abbiamo tanti progetti sociali come Inter Campus".

Lo sport e il calcio sono anche un punto di partenza importantissimo per trasmettere ai più giovani concetti come i pari diritti e l'attenzione al mondo femminile: "Trasmettere i giusti valori fin da bambini è fondamentale, perché se si cresce con certi principi diventa tutto più semplice. Non è sempre facile, perché con Fondazione P.U.P.I lavoriamo spesso in contesti difficili, ma cerchiamo sempre di fare il massimo e di mettercela tutta per dare ai più giovano un futuro migliore".

