Durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, Nicola Ventola ha commentato la vittoria per 3-0 dell'Inter a San Siro contro la Fiorentina. "La gara l'ha fatta sempre l'Inter. Nel secondo tempo c'è stata una magia, come se si fosse riscaldato anche il pubblico. Era molto strano non sentire più il pubblico - le sue parole -. I tifosi hanno aiutato tanto, ho avuto questa percezione".

"Sucic ha fatto un gol pazzesco, cose che non si vedono da un po’, giocate di altre tempi - ha poi aggiunto -. Lo ha fatto con una tranquillità, un’eleganza, di una bellezza".