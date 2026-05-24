I primi tre mesi del 2026 erano stati tutt'altro che convincenti, ma il rendimento complessivo di Marcus Thuram ha soddisfatto le esigenze dello staff tecnico interista e anche dei tifosi. Al rientro dalla sosta per le nazionali Tikus ha spaccato diverse partite, dimostrando di essere ancora su livelli elevatissimi. Il gol spettacolare messo a segno l'anno scorso contro il Barcellona è stato un tocco di classe in una stagione deludente sul piano collettivo, ma che aveva consacrato ancora una volta le qualità del francese.

Missione Mondiale

C'è chi, adesso, se ne andrà in vacanza e chi, invece, sarà in America per i Mondiali. E' quest'ultimo il caso di Thuram che è a disposizione di Deschamps in una vera e propria corazzata transalpina che vuole migliorare il secondo posto del 2022 in Qatar. Quando c'è stata la necessità di segnare, quest'anno Thuram l'ha saputo fare molto bene, ricordando i gol pesantissimi con Roma, Como, Cagliari e Torino. Adesso vuole giocarsi le proprie carte con la Francia. Non sarà sicuramente facile trovare tantissimo spazio, ma un giocatore del genere siamo sicuri che sarà protagonista anche in Nazionale.