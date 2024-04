L'AIA ha designato Marco Piccinini per dirigere Udinese-Inter, Monday night match che chiuderà la 31esima giornata di Serie A. L'arbitro della sezione di Forlì avrà come assistenti Vivenzi e Cecconi, mentre Baroni vestirà i panni di quarto ufficiale di gara. A Lissone, in sala VAR, ci sarà la coppia Serra-Aureliano. Tutte le designazioni:

SALERNITANA - SASSUOLO Venerdì 05/04 h.20.45

BRESMES – BERCIGLI

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – LECCE Sabato 06/04 h.15.00

MASSIMI

BACCINI – YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

ROMA – LAZIO Sabato 06/04 h.18.00

GUIDA

DI IORIO – PERROTTI

IV: FABBRI

VAR: IRRATI

AVAR: MARESCA

EMPOLI – TORINO Sabato 06/04 h.20.45

MASSA

MOKHTAR – BAHRI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

FROSINONE – BOLOGNA h. 12.30

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV: COLLU

VAR: VALERI

AVAR: MERAVIGLIA

MONZA – NAPOLI h. 15.00

DOVERI

MELI – ALASSIO

IV: PERENZONI

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

CAGLIARI – ATALANTA h. 18.00

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV: MARINELLI

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARESCA

H. VERONA – GENOA h. 18.00

MANGANIELLO

BERTI – SCATRAGLI

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: IRRATI

JUVENTUS – FIORENTINA h. 20.45

LA PENNA

COLAROSSI – LO CICECRO

IV: FELICIANI

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

UDINESE – INTER Lunedì 08/04 h. 20.45

PICCININI

VIVENZI – CECCONI

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: AURELIANO

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!