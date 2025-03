Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato di essere in attesa del Piano economico-finanziario di Inter e Milan per il progetto del nuovo stadio. Parlando della questione, ha sottolineato che il Comune non ha ricevuto alcun documento ufficiale, ribadendo che sono stati i club a preannunciare l’invio della documentazione e non l’amministrazione cittadina.

"Stiamo aspettando il Piano e lo attendiamo in questi giorni. Preciso che noi non abbiamo parlato con nessuno e non siamo stati noi a preannunciare l’arrivo di un documento, semmai sono state le squadre", ha dichiarato Sala.

Uno dei punti chiave della trattativa riguarda la clausola che stabilirà cosa accadrebbe qualora uno dei due club decidesse di ritirarsi dal progetto, mentre l’altro volesse proseguire: "Se ci vorranno due o tre giorni per me va bene, se ci vorrà più tempo è chiaro che dovrò chiamarli per capire a che punto siamo", ha concluso il sindaco, lasciando intendere che la questione potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.