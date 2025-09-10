Dayot Upamecano, difensore francese classe 1998 del Bayern Monaco, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2026, è un profilo apprezzato dall'Inter. Che lo considererebbe un obiettivo concreto di mercato nei prossimi mesi solo nel caso in cui non dovesse trovare un accordo per il rinnovo con il club tedesco, da tempo impegnato a blindare l'ex giocatore del Lipsia anche per accontentare Vincent Kompany, suo grande estimatore. Lo rivela Fabrizio Romano

Sezione: Focus / Data: Mer 10 settembre 2025 alle 20:41
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
