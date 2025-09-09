Terminato da pochissimo il mercato estivo, si comincia già a parlare di nomi nuovi per quello invernale che verrà. Su Tuttosport si fa oggi il nome di Konstantinos Koulierakis, difensore mancino del Wolfsburg classe 2003 impegnato in questi giorni con la Grecia. I tedeschi chiedono 25 milioni per cederlo, lo hanno acquistato nel 2024 dal Paok. Il Milan lo aveva corteggiato nell'estate 2023 ma i greci non hanno voluto venderlo e ora potrebbe riprovarci l'Inter, che in estate saluterà a parametro zero Acerbi e De Vrij.

Non si esclude, si legge, un'accelerazione a gennaio per bloccare il giocatore ed evitare che il prezzo schizzi, risvegliando i club di Premier League. E nemmeno si può escludere un acquisto immediato qualora la difesa dovesse balbettare, con il conseguente trasferimento di Palacios in prestito.