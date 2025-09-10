Aldo Serena è l'uomo scelto da Tuttosport per un confronto tra Kenan Yidliz e Lautaro Martinez. "Chi vedo avanti al momento? Dico Lautaro. Gli do un punto in più rispetto ad Yildiz perché ha uno status superiore. Il turco è in rampa di lancio e sta per entrare nell'olimpo dei campioni, il Toro ci abita già. Lautaro è un goleador, un 9 che si applica, difende palla e che si sbatte in fase di costruzione. Lautaro è decisivo per l'Inter nel bene e nel male: quando non gira lui, anche il resto dei compagni ne risentono".

"Nei bianconeri - analizza Serena - ho visto un gruppo solido e concreto. Non sono ancora spettacolari o scintillanti, se vogliamo, ma sanno quello che vogliono. E il merito è di Tudor. L'inter, invece, mi è parsa contraddittoria: ha debordato contro il Toro, dove è sembrato tutto fin troppo facile, per poi andare in difficoltà contro l'Udinese, e cioè contro una squadra di grande forza fisica, che si difende bene in area. Una gara che ha evidenziato l'assenza tra i nerazzurri di un profilo abile nell'uno contro uno. Calhanoglu ha vissuto un'estate difficile, e adesso sta cercando di ritrovare la sua condizione e la sua capacità di guidare la squadra. È arrivato Sucic, che sa fare un po' tutto. Sono giocatori che possono e devono dare di più alla squadra nella riconquista del pallone e di riproposta veloce verso gli attaccanti ".

Sabato, secondo Serena, "può accadere davvero di tutto, ma vedo la Juventus leggermente favorita perché gioca in casa e perché i nerazzurri potrebbero accusare ancora le scorie del ko con l'Udinese".