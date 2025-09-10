Ritrova il sorriso con la Nazionale albanese Kristjan Asllani: il centrocampista in prestito dall'Inter al Torino è stato infatti decisivo nella vittoria della squadra di Sylvinho contro la Lettonia, propiziata da un suo calcio di rigore. A fine partita, ai microfoni di SuperSport, Asllani rivela di essere stato in dubbio fino all'ultimo per la partita: "Pensavo di non poter giocare, ho avuto dei problemi. Ma mi sono fasciato la gamba e ho giocato, non lo facevo da un po'. Ho fatto l'ultima partita con la Fiorentina, ma avevo mal di schiena. Non sono più giovane, sto invecchiando anch'io", dichiara sorridendo.